Георгий Черданцев: «Мотивация у «Милана» хорошая, матч должен быть результативным»

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 28-го тура Серии А «Милан» — «Рома». По его словам, в руководстве» «россонери» бардак, но команда все равно должна победить римлян.

«Мне нравится, как работает Пиоли в «Милане». Он в сложной ситуации, скорее всего он здесь ненадолго. Тем не менее, он качественно выполняет свою работу и проявляет настоящий профессионализм. Особенно на фоне того бардака, который творится в руководстве клуба», — рассказывает Георгий Черданцев.

«Милан» остался без Ибрагимовича. Ребич и Леао — всего два нападающих. Но оба забили «Лечче». Конечно, «Лечче» – команда слабая. Но я комментировал матч с «Ювентусом», и «Милан» выглядел очень даже неплохо. Мне нравится та целеустремленность, с какой действует команда. Мне кажется, в раздевалке у них все в порядке и мотивация у «Милана» хорошая, — продолжает комментатор «Матч ТВ». -Думаю, матч должен быть результативным. Конечно, здесь фактор пустых трибун каким-то образом может сказаться.

«У «Ромы» до коронавирусного безобразия был тяжелый период: 4 поражения, 5 матчей без побед. Сейчас по оному матчу сложно судить, насколько команда преодолела этот кризис. Победа над «Сампдорией» в очень сложном матче против своего бывшего тренера Раньери оказалась непростой. Не думаю, что для «Ромы» выезд в Милан будет многообещающим с точки зрения очков», — считает Черданцев. — Так как игра на три результата, я смело беру победу «Милана». После хорошей борьбы против «Ювентуса», после победы на «Лечче», у команды форма должна быть получше».

«Милан» занимает в турнирной таблице Серии А после 27 туров 8-е место с 39 очками, а «Рома» располагается на 5-й строчке с 48 баллами. Лидирует в чемпионате «Ювентус» с 69 очками после 28 игр.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: Твиттер «Милана»

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