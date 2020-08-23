Георгий Черданцев: «В матче «Спартак» — «Локомотив» решающим фактором станет то, кто первым забьет гол»

Футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Игра состоится 23 августа, начало в 19:00 по московскому времени.

«Об исходе этого матча я бы не говорил. Думаю, что здесь действительно может и в ту и в другую сторону сложиться игра. Возможно, решающим фактором станет то, кто первым забьет гол. «Спартак» в принципе показал неплохой футбол с «Уфой», было неплохое движение. Есть там, правда, кое-какие вопросы по позиции Зобнина. Но, наверное, не это главный фактор. «Спартак» всегда проводит такие матчи с хорошей мотивацией», — подчеркивает комментатор.

«Локомотив», в свою очередь, тоже в неплохом состоянии. «Урал» надо было обыгрывать, так что я бы не говорил о какой-то драме с точки зрения потери очков. «Локомотив» моменты создает.

Поэтому, я думаю, самое разумное в этом матче – взять голы. «Спартак» на своем поле забивает практически всегда. Ну а у «Локомотива» в прекрасной форме Миранчук. Плюс, Федор Смолов наконец забил свой гол. Ну и в принципе группа атаки у «Локо» очень неплохая, есть целый ряд талантливых игроков.

Думаю, что и «Спартак» вовсе не бетонную оборону имеет. Поэтому голы в этом матче – хороший вариант. При этом не думаю, что их будет много. Я бы просто взял вариант «обе забьют».

Источник: Рейтинг Букмекеров

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