Георгий Черданцев: «Ювентус» в матче против «Ромы» абсолютный фаворит»

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч 2-го тура Серии А «Рома» — «Ювентус». Игра состоится 27 сентября, начало в 21.45 по московскому времени.

«Рома» — команда не очень понятная. Кроме того, что у нее сейчас проблемы, все остальное не очень ясно, в каком направлении движется и развивается эта команда. Если года 2-3 назад можно было с уверенностью говорить о том, что «Рома» не проиграет, брать победу «Ромы» или отталкиваться от «Ромы», то сегодня «Ювентус» абсолютный фаворит этого матча», — убежден Георгий Черданцев.

«Рома» проиграла с крупным счетом «Вероне» — это вообще ни в какие ворота не лезет. Все время идут разговоры о продаже тех или иных футболистов. Это говорит о том, что в долгую «Рома» не видит себя в качестве команды, которая собирается бороться за скудетто. Опять там какие-то трения и движения в руководстве, сейчас клуб далек от стабильности, — продолжает комментатор «Матч ТВ». — Плюс тренер Фонсека в прошлом сезоне не зарекомендовал себя как тренер, который умеет ставить яркую и атакующую игру, которую хотят видеть болельщики «Ромы». Ладно с атакующей игрой – хотя бы игру, которая стабильно приносила результат».

«По поводу «Ювентуса» мы убедились, что с Пирло все в порядке – взаимоотношения с Роналду это очень важно для микроклимата в команде для тренера, который возглавляет «Ювентус». На примере Сарри мы это хорошо поняли – очень важно ладить Роналду, вроде бы у Пирло с этим все в порядке. «Ювентус» даже превзошел ожидания в игре с «Сампдорией», выиграл крупнее, чем можно было бы предполагать», — продолжает Черданцев. — Я думаю, что в этом матче «Ювентус» фаворит».

В Серии А после первого тура «Ювентус» располагается на третьем месте. Девять команд в первом матче, одержав победу, имеют по три балла. «Рома», соответственно, потерпев поражение, имеет ноль в графе очки, располагаясь на предпоследнем 19-м месте, да и то, потому что «Сампдория» проиграла еще и свой второй матч, стартовавшего нового тура.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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