Глава МОК подтвердил намерение организации исполнять решение WADA по России

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

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Международный олимпийский комитет (МОК) будет исполнять решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) по российским спортсменам, равно как и вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) после возможной апелляции. Об этом заявил президент МОК Томас Бах, комментируя лишение России на четыре года права участвовать в крупных международных спортивных мероприятиях.

«Единственное, что я могу сказать, это что решения WADA обязательны для исполнения. Если будет апелляция, тогда решение арбитражного суда будет [также] обязательно для исполнения, — сказал Томас Бах. — Я не хочу спекулировать о каких-либо дальнейших решениях, как WADA, так и CAS. МОК будет подчиняться правилам, поэтому мы будем выполнять их решения».

В понедельник члены исполкома WADA проголосовали за лишение статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишение России на четыре года права участвовать в крупных международных спортивных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира (чистые российские спортсмены смогут принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе), а также принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение.

Источник: ТАСС

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