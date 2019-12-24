Глава РФС Александр Дюков: «Деградации российского футбола нет, но мы стоим на месте»

Президент РФС Александр Дюков оценил уровень российского футбола, а также высказался о возможных изменениях в чемпионате РПЛ. По словам Дюкова, «нам нужна реформа, чтобы мы играли больше и было больше высокоинтенсивных матчей».

«В свое время реформа (переход на систему «осень – весна») не принесла особых выгод, не дала преимуществ. Но возврат не даст существенных изменений и улучшений, — заявил Александр Дюков. — Если бы «Зенит» играл в Лиге Европы, то из группы он бы вышел. Если бы «Краснодар» не потерял игроков, то тоже бы прошел дальше. И вот мы бы имели как минимум две команды в весенней части (еврокубков). Проблема не в деградации, просто европейский футбол развивается. И тот факт, что в полуфиналах чемпионата мира было четыре европейские команды, о чем-то говорит».

«За 10 лет все ведущие чемпионаты изменились. Количество спринтов выросло, растет число технических действий, передач. Наш футбол другой, мы играем так же, как и 10 лет назад. Поэтому конкурировать в еврокубковых соревнованиях очень сложно, — подчеркнул Дюков. — В нашем чемпионате топ-клубы пешком доходят до чужой штрафной и думают, как вскрыть оборону. На европейском уровне такое не проходит. Мы не привыкли к скоростям, по-другому думать».

Глава РФС отметил: «Мы в РФС за любой кипеж, кроме голодовки. Нам в сборной нужны хорошие игроки, а для этого они должны играть в современный футбол в клубах. Быстрые успехи возможны только при изменении работы тренеров, которые должны меньше отвлекаться на комментирование судейства. Что касается возможной реформы Кубка России, то будем смотреть, какое решение примет РПЛ. Если реформ не будет, увеличим число матчей за счет Кубка. Считаю, что можно больше играть в летнее время, там есть окна. Можно начинать чемпионат в конце июня-начале июля».

Источник: Sport24

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