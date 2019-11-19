Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино отправлен в отставку

В английской Премьер-лиге произошла громкая отставка. Уволен главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино. Возглавить команду из Лондона может Жозе Моуринью.

«Результаты на внутренней арене в этом сезоне и в конце прошлого были очень разочаровывающими. Решение об отставке Почеттино далось нам с большим трудом, совет директоров не принимал его легко или поспешно», – так прокомментировал расставание с Маурисио Почеттино президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви.

Аргентинский тренер – самый успешный специалист в истории «шпор». Почеттино работал в «Тоттенхэме» с 2014 года, одержав 159 побед — больше, чем любой из тренеров команды в послевоенную эпоху. В прошлом сезоне «Тоттенхэм» впервые в своей истории сыграл в финале Лиги чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (0:2).

Однако в этом сезоне команда выступает неудачно, занимая 140-е место в АПЛ, набрав 14 очков в 14 играх. В Лиге чемпионов «Тоттенхэм» был разгромлен «Баварией» (2:7), но шансов выйти в плей-офф не потерял.

Источник: Официальный сайт «Тоттенхэма»

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