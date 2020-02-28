Главными противостояниями 1/8 финала Лиги Европы станут игры «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе»

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Самыми интересными парами стали те, где за выход в следующий раунд поспорят испанские и итальянские команды: «Севилья» — «Рома» и «Интер» — «Хетафе».

В 1/8 финала Лиги Европы встретятся: «Истанбул» – «Копенгаген», «Олимпиакос» – «Вулверхэмптон», «Рейнджерс» – «Байер», «Вольфсбург» – «Шахтер», «Интер» – «Хетафе», «Севилья» – «Рома», «ЛАСК» — Манчестер Юнайтед», «Айнтрахт» / «Зальцбург» – «Базель».

Соперник «Базеля» станет известен сегодня, так как игра «Зальцбурга» с «Айнтрахтом» была перенесен из-за штормового предупреждения. В первом матче этого противостояния победили немцы со счетом 4:1.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 12 марта, ответные – 19 марта. Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала состоится 20 марта. Финал пройдет 27 мая в польском Гданьске.

Источник: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею