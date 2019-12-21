Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу в финале клубного ЧМ-2019

«Ливерпуль» победил «Фламенго» (1:0) в финале клубного чемпионата мира-2019. Единственный мяч в дополнительное время забил форвард английского клуба Роберто Фирмино.

Трофей стал третьим за время работы Юргена Клоппа в «Ливерпуле», с 2015 года. 1 июня этого года «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0). 14 августа «мерсисайдцы» одержали победу в Суперкубке УЕФА, одолев «Челси» (2:2, 5:4 по пенальти).

Клубный чемпионат мира. Финал

«Ливерпуль» Англия – «Фламенго» Бразилия — 0:0, доп. время 1:0

21 декабря. Катар. Стадион «Халифа Интернейшнл».

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Мане, Салах (Шакири, ??), Фирмино (Ориги, 105).

«Фламенго»: Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго Кайо, де Арраскаэта (Витиньо, 77), Жерсон (Линкольн, 102), Эвертон Рибейро (Диего, 82), Арао (Беррио, 120), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.

Гол: Фирмино, 99.

Предупреждения: Мане (45), Салах (81), Витиньо (90), Фирмино (100), Милнер (105), Диего (112).

Третье место на клубном чемпионате мира занял «Монтеррей», победивший «Аль-Хиляль». Основное время закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти мексиканский клуб победил катарский – 4:3.

Источник: еженедельник «Футбол»

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею