Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу в финале клубного ЧМ-2019

«Ливерпуль» победил «Фламенго» (1:0) в финале клубного чемпионата мира-2019. Единственный мяч в дополнительное время забил форвард английского клуба Роберто Фирмино.
Трофей стал третьим за время работы Юргена Клоппа в «Ливерпуле», с 2015 года. 1 июня этого года «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Тоттенхэм» (2:0). 14 августа «мерсисайдцы» одержали победу в Суперкубке УЕФА, одолев «Челси» (2:2, 5:4 по пенальти).
🤗😁#ClubWC pic.twitter.com/9yQZGfeBBk
— Liverpool FC (@LFC) December 21, 2019
Клубный чемпионат мира. Финал
«Ливерпуль» Англия – «Фламенго» Бразилия — 0:0, доп. время 1:0
21 декабря. Катар. Стадион «Халифа Интернейшнл».
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Гомес, Робертсон, ван Дейк, Кейта (Милнер, 100), Окслейд-Чемберлен (Лаллана, 75), Хендерсон, Мане, Салах (Шакири, ??), Фирмино (Ориги, 105).
«Фламенго»: Диего Алвес, Рафинья, Филипе Луис, Мари, Родриго Кайо, де Арраскаэта (Витиньо, 77), Жерсон (Линкольн, 102), Эвертон Рибейро (Диего, 82), Арао (Беррио, 120), Габриэл Барбоза, Бруно Энрике.
Гол: Фирмино, 99.
Предупреждения: Мане (45), Салах (81), Витиньо (90), Фирмино (100), Милнер (105), Диего (112).
Третье место на клубном чемпионате мира занял «Монтеррей», победивший «Аль-Хиляль». Основное время закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти мексиканский клуб победил катарский – 4:3.
Источник: еженедельник «Футбол»