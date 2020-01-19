Голкипер «Порту» Касильяс, переживший сердечный приступ, в марте объявит о своем футбольном будущем

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в марте примет решение о том, продолжит ли он футбольную карьеру после проблем со здоровьем. У испанского голкипера в мае прошлого года случился сердечный приступ, а лечащий врач Касильяса установил первый весенний месяц 2020 года в качестве дедлайна для принятия решения.

Несмотря на информацию об успешном ходе восстановления после сердечного приступа, есть сомнения, что Касильяс сможет выступать на самом высоком уровне. Также шансы на то, что Касильяс продолжит играть, невысоки из-за болезни его жены Сары Карбонеро, у которой в прошлом году был диагностирован рак.

38-летний испанский голкипер не планирует возвращаться в Испанию и останется с супругой в Португалии при любом исходе. Также он обещал руководству «Порту», что если захочет перейти на техническую должность, то именно португальский клуб будет его приоритетным вариантом.

Однако существует небольшая вероятность того, что Касильяс продолжит карьеру игрока. В таком случае он может перейти в один из клубов МЛС.

Источник: Daily Mail

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