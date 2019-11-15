Головин пропустит матч с Бельгией из-за проблем

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии. По словам главного тренера нашей команды Станислава Черчесова, у футболиста проблемы со здоровьем.

«У Головина есть проблемы, которые помешают ему сыграть. Он потренировался один раз в Сочи и один раз попробовал в Санкт-Петербурге», — сказал Станислав Черчесов.

23-летний полузащитника «Монако» уже третий травмированный игрок из тех, которые были вызваны в сборную России накануне игры с Бельгией. Ранее в национальную команду не приехал из-за повреждения еще один легионер – Денис Черышев («Валенсия»), а также хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов.

Станислав Черчесов: "У Головина есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть" pic.twitter.com/tXUhbuuOv7 — Сборная России (@TeamRussia) November 15, 2019

Кроме того, Станислав Черчесов заявил, что не разговаривал с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеев о возобновлении карьеры в сборной России: «С Акинфеевым не общался по поводу возвращения. Последний раз мы общались в августе на его турнире в Бронницах, а 13 октября он прислал сообщение и поздравил всю сборную. На данный момент у нас будет играть Гильерме, который как всегда будет делать свою работу хорошо. Если что-то изменится, я первый об этом скажу».

Полный список игроков сборной России, вызванных Станиславом Черчесовым:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Сочи»), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА), Дмитрий Чистяков («Ростов»).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук (все — «Локомотив»), Александр Головин («Монако»), Юрий Жирков, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Уфа»), Ильзат Ахметов (ЦСКА).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Младе-Болеслав»).

Сборная России по итогам восьми встреч набрала 21 очко, в группе I наша команда занимает 2-е место, гарантировав себе место в финальной части Евро-2020. От бельгийцев, также гарантировавших себе участие в чемпионате Европы, российских спортсменов отделяют три балла. У идущих третьими киприотов — 10 очков.

С Бельгией россияне сыграют 16 ноября в Санкт-Петербург, начало встречи в 20.00. С Сан-Марино команда Станислава Черчесова встретится 19 ноября в Серравалле в 22.45 по московскому времени.

Источник: ТАСС

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