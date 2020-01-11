Ибрагимович вновь забивает за «Милан»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил первый мяч после своего возвращения в итальянскую Серию А. Таким образом швед стал первым футболистом, поражавшим ворота соперников в четырех последних десятилетиях.

Ибрагимович отличился в выездном матче 19-го тура с «Кальяри», забив второй мяч «Милана» (2:0). После паса с левого фланга от Тео Эрнандеса форвард пробил в одно касание в дальний угол ворот. Это была вторая игра Ибрагимовича за «Милан» после возвращения и первая в основном составе.

38-летний Златан Ибрагимович вернулся в «Милан» в декабре 2019-го, подписав контракт до конца нынешнего сезона с возможностью продления еще на год. До этого Ибра играл в «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года по ноябрь 2019 года. В минувшем сезоне североамериканской футбольной лиги MLS форвард провел 31 матч, в которых забил 31 гол и отдал 8 результативных передач.

Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В составе красно-черных форвард становился чемпионом и обладателем Суперкубка Италии. Всего швед виграл за 9 клубов: «Мальме» (1999-2001), «Аякс» (2001-2004), «Ювентус» (2004-2006), «Интер» (2006-2009), «Барселону» (2009-2011), «Милан» (2010-2012), «ПСЖ» (2012-2016), «МЮ» (2016-2018) и «Лос-Анджелес Гэлакси» (2018-2019).

Источник: еженедельник «Футбол»

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