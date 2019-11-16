Ибрагимович выбирает клуб в Италии с зарплатой от 1 млн в месяц

Шведский нападающий Златан Ибрагимович собирается продолжить карьеру в итальянской Серии А. 38-летний форвард планирует подписать договор до конца сезона и получать 1 млн евро в месяц.

Интерес к Ибрагимовичу проявляют «Милан», «Фиорентина», «Болонья», «Наполи» и «Рома». «Милан», который, по данным La Repubblica, готов заплатить Ибрагимовичу 4 млн евро за полгода. Швед ранее играл в «Милане» с 2010 по 2012 год.

Ранее главный тренер «Лос-Анджелес Гэлакси» Гильермо Баррос Скелотто тренировавший Ибрагимовича в последнее время прокомментировал будущее футболиста: «Он пока сам не знает всех деталей своего будущего. Златан — невероятный футболист, но его следующий шаг — загадка для нас всех. Возможно, он закончит карьеру в Неаполе, а может в Милане. Но он заслужил и сам хочет закончить свою великолепную карьеру в Италии».

Напомним, что Златан Ибрагимович выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с марта 2018 года, забив 52 гола. Недавно швед объявил об отьезде из США, сообщив, что намерен играть в Италии.

Источник: La Repubblica

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею