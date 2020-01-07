Игрок сборной России Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

Защитник Федор Кудряшов начал тренировки в составе своего нового клуба — «Антальяспор». Футболист сборной России заключил контракт с турецкой командой на полтора года.

Ранее экс-защитник «Сочи» уже выступал в Турции, проведя полгода в «Истанбул Башакшекир». Новый клуб Кудряшова находится в зоне вылета чемпионата Турции.

📸 Antalyasporumuz, Belek kampında günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaptı. Takımımız, akşam antrenmanında taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. #Antalyaspor pic.twitter.com/YSg9j5k8ut — Antalyaspor (@Antalyaspor) January 7, 2020

«Я знал об интересе «Антальяспора», так что очередной этап карьеры в турецком чемпионате не стал для меня неожиданным. В декабре мне позвонили и сделали предложение. Согласовал все с «Сочи» и полетел в Турцию после Нового года. Прошел медосмотр и уже начал тренироваться», — рассказал 32-летний Федор Кудряшов.

«Чемпионат Турции отличается от РПЛ скоростью и зрелищностью. Прошлый год помог мне ближе познакомиться с их лигой, поэтому сейчас возвращаюсь только с положительными эмоциями. Думаю, будет полегче. Хочу хорошо зарекомендовать себя в новой команде и попасть на чемпионат Европы в составе сборной», — добавил защитник сборной России.

За «Сочи» Кудряшов провел в нынешнем сезоне 16 матчей, забив 1 гол. В «Антальяспор» российский защитник перешел в качестве свободного агента.

Источник: Sport24

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