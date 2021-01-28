Илья Казаков: «Черная серия «Ливерпуля» должна закончиться»

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков высказал свое мнение о матче 20-го тура АПЛ сезона-2020/21 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Игра состоится 28 января, начало в 23:00 по московскому времени.

«У «Тоттенхэма» после двух поражений наметилась серия, в которой команда чередует ничьи и победы. «Ливерпуль» не может выиграть в пяти матчах подряд. Команда скатилась уже на четвертое место в турнирной таблице», — отмечает Илья Казаков.

«Если говорить о противостоянии между этими командами, то «Ливерпуль» брал верх в шести последних матчах. Пусть команда Юргена Клоппа не выигрывала в пяти последних встречах, я бы предложил поставить на победу красных. Пусть «Ливерпуль» в последних матчах не забил, я думаю, что в этой игре, с учетом всех обстоятельств, черная серия должна закончиться, — считает футбольный комментатор. — Что касается «Тоттенхэма», то здесь с результативностью все не очень уж хорошо, хотя Моуринью с товарищами в этом сезоне идет увереннее, чем этого можно было бы ожидать».

«Ливерпуль» с 34 очками после 19 игр занимает пятое место в таблице АПЛ. У «Тоттенхэма» — шестая позиция, 33 балла и 18 игр. Лидирует в турнире «МанСити» — 41 балл после 19 встреч.

Источник: РБ

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