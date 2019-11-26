Илья Казаков считает, что «Атлетико» не проиграет «Ювентусу»

Известный футбольный комментатор и телеведущий Илья Казаков считает, что матч 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 между «Ювентусом» и «Атлетико» закончится вничью.

«В противостоянии «Ювентуса» с «Атлетико» имеется много вопросов. Это касается исхода, счета и относительно закрытости игры тоже. Понятно, что это матч супер грандов, в которой встретятся лидеры группы, но вот пока еще судьба того же «Атлетико» под большим вопросом. Он конечно должен выйти в плей-офф, но смотря как это удастся и с какого места. Это игра по сути за первое место в группе», — убежден Илья Казаков.

«Я думаю, что здесь мы с вами увидим футбол закрытый, несмотря на то, что «Ювентус» в последнее время забивал больше своей средней, стандартной еврокубковой нормы. Мне кажется, что этот матч стоит особняком. Здесь я бы сделал ставки на то, что обе команды забьют. То есть можно сделать акцент на ничью 1:1, если хотите поставить на счет», — продолжает известный журналист.

«Атлетико» не проиграет — это еще одна ставка на выездную команду, потому что матрасники очень нравятся. Сарри пока не сумел сделать «Ювентус» сбалансированной командой. Даже в игре против «Локомотива» были видны игровые проблемы. Я думаю, что в матче против «Атлетико» они проявятся в большей степени», — отметил Казаков.

После 4 матчей «Ювентус» лидирует в группе D. У туринцев 10 очков. На второй позиции в этой группе расположился «Атлетико», отстающий от команды Маурицио Сарри на 3 балла. «Локомотив» — на третьем месте, а «Байер» — на четвертом, у российской и немецкой команд одинаковое количество очков – по 3 балла.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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