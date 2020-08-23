Илья Казаков: «Спартак – это та команда, которая дома способна преподнести «Локомотиву» неприятный сюрприз»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Spartak

Известный комментатор, телеведущий и футбольный эксперт Илья Казаков дал прогноз на матч 4-го тура РПЛ «Спартак» — «Локомотив». Игра состоится 23 августа, начало в 19:00 по московскому времени.

«Крайне любопытный матч. «Спартак» потерял очки в Уфе, хотя имел колоссальное игровое преимущество. Мне кажется, «Спартак – это та команда, которая дома способна преподнести «Локомотиву», играющему в атаку, неприятный сюрприз», — отметил Илья Казаков.

«У «Спартак» есть преимущество в скорости. Самая большая проблема москвичей – это позиция Романа Зобнина. На мой взгляд, он должен выполнять другую роль на поле. В середине поля против Гжегожа Крыховяка и Дмитрия Баринова «Спартак» может не получить преимущества.

Однако я думаю, что линия «Спартака» выглядит быстрее, мощнее и убедительнее на данный момент обороны «Локомотива». Именно здесь я вижу успех красно-белых».

Источник: Рейтинг Букмекеров

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