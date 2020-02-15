Илья Казаков: «В матче «Арсенал» — «Ньюкасл» забьют обе команды, а выиграют «канониры»

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 26-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Встреча состоится 16 февраля в 19:30 по московскому времени.

«Парадокс, но в последних матчах «Ньюкасл» набрал больше очков, чем «Арсенал». Масла в огонь подлило интервью бывшего главного тренера «канониров» Унаи Эмери, где он рассуждает о природе кризиса в команде, в том числе на момент его прихода в клубе», — рассказывает Илья Казаков.

«У «сорок» сейчас переполнен лазарет. Наверное, это самая больная команда в лиге, если говорить о количестве выбывших игроков. Это обстоятельство и тот факт, что игра состоится в Лондоне, дают преимущество «канонирам», — объясняет известный комментатор.

«Ну и уровень «Арсенала» не такой слабый, чтобы команда чередовала ничьи с поражениями или двумя победами на длинной дистанции. Пора выигрывать! Поэтому я предположу, что обе команды забьют. Все-таки «канониры» слабо выглядят в защите. Их преимущество в этой игре заключается в атаке. Мои прогнозы: обе команды забьют, матч получится верховым, а «Арсенал» победит», — заявил Казаков.

«Арсенал» и «Ньюкасл» имеют одинаковое количество очков – по 31-му после 25 матчей. «Канониры» по дополнительным показателям располагаются на 10-м месте в таблице АПЛ, а «сороки» — на 12-м. Лидирует в АПЛ с огромным отрывом «Ливерпуль» — 73 очка. На втором месте «МанСити» — 51 балл.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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