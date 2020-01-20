Илья Казаков: «В матче «Челси» — «Арсенал» поставлю на победу хозяев»

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2019/20 «Челси» — «Арсенал». Встреча состоится во вторник, 21 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Играют клубы, которые в последнее время выглядят неуверенно, — отмечает Илья Казаков. — Команда Лэмпарда только одну победу в трех последних матчах английского чемпионата имеет. Она позволила соперникам подобраться к себе. «Арсенал» очень нестабилен и непредсказуем, как наверное в худших матчах клуба при всех приемниках Арсена Венгера — ничего нового».

«В последних матчах на поле «Челси» хозяева выигрывают. Результативность в среднем очень высокая. Ставка «обе забьют» мне кажется самой первой и правильной в этой игре. Я попробую поставить на победу «Челси» с перевесом в один мяч, — признается комментатор. — Думаю, что будет верх и хозяева забьют на один гол больше — это очень вероятно. В особенности с учетом того, что поражение от «Ньюкасла» получилось для «пенсионеров» резонансным».

В турнирной таблице АПЛ лидирует «Ливерпуль» — 64 очка (22 игры), у «Челси» — 39 баллов (23 матча) и 4-е место, а Арсенал» — на 10-й позиции – 29 очков (23 встречи).

Источник: Рейтинг Букмекеров

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