Илья Ковальчук покидает «Лос-Анджелес» и может продолжить карьеру в «Авангарде»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук в ближайшее время может покинуть клуб по обоюдному согласию сторон. Официально о расторжении трудового договора между 36-летним спортсменом и «королями» будет объявлено после 15 декабря.

Клуб должен выплатить Ковальчуку последнюю часть бонуса за текущий сезон (2,65 млн долларов).

Отмечается, что в случае прекращения контракта с «Лос-Анджелесом» россиянин рассмотрит предложения других клубов НХЛ и в случае их отсутствия вернется в КХЛ. Фаворитом в борьбе за Ковальчука в России называется «Авангард».

36-летний нападающего в ноябре вывели из основного состава «Лос-Анджелеса», Ковальчук не играл больше месяца. Сейчас в его активе 9 (3+6) очков в 16 матчах и показатель полезности «-10».

Илья Ковальчук перешел в «Кингз» летом в 2018 года с намерением завоевать Кубок Стэнли, что позволило бы ему войти в тройной золотой клуб(дважды Ковальчук выиграл чемпионат мира в 2008 и 2009 годах, а также Олимпиаду в 2018). Ковальчук заключил трехлетнюю сделку на общую сумму в 6 млн долларов. Его соглашение истечет в 2021 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»

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