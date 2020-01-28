«Интер» объявил о переходе Эриксена. Игрок получил 24-й номер

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен стал игроком миланского «Интера». Контракт с 27-летним игроком подписан до 30 июня 2024 года.

Эриксен получил в «Интере» 24-й номер. Сумма трансфера полузащитника из «Тоттенхэма» составила 20 млн евро. Датчанин будет зарабатывать в Милане 10 млн евро в год и станет вторым в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков Серии А после Криштиану Роналду (31 млн евро).

«Я не мог дождаться момента, когда присоединюсь к «Интеру» Счастлив стать игроком этой команды. Я воодушевлен и не могу дождаться, чтобы предстать перед фанатами. Я уже получил от них теплый прием, это было фантастически, — рассказал Кристиан Эриксен. — Судя по статистике, в Англии я действительно хорошо играл. Пришло время принять новый вызов, я очень рад возможности играть в Серии А за большой клуб».

Датчанин отметил, что знаком с главным тренером «Интера» Антонио Конте по АПЛ, где тот тренировал «Челси» «Я знаю Конте со времен«Тоттенхэма», мы играли против его «Челси», это было очень сложно. С воодушевлением жду возможности узнать его лучше, понять, как играют его команды».

Напомним, что «Интер» после 21 матча имеет 48 очков, располагаясь на второй позиции в Серии А вслед за «Ювентусом» (51). В следующем туре «нерадзурри» встречаются на выезде с «Удинезе».

Источник: ФК «Интер»

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