«Интер» отдает «Тоттенхэму» 20 млн евро за Кристиана Эриксена

Итальянский «Интер» достиг договоренности о переходе полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. За датского игрока миланский клуб готов выплатить 20 млн евро с учетом всех бонусом.

27-летний Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах АПЛ, забил два мяча, сделал две голевые передачи, а также получил пять желтых карточек. Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» истекает 30 июня 2020 года, полузащитник отказался продлевать сотрудничество.

В услугах датчанина проявляли заинтересованность сразу несколько топ-клубов, в числе которых «Барселона» и «Реал», но самым настойчивым стал «Интер». «Неразурри» предложили 20 млн евро со всеми бонусами за выкуп трансфера, а также зарплату 10 млн евро за сезон. Планируется, что Эриксен заключит контракт до лета 2024 года.

«Интер» собирается представить Кристиана Эриксена болельщикам на «Сан-Сиро» в воскресенье перед матчем Серии А с «Кальяри».

Напомним, что «Интер», который тренирует Антонио Конте, занимает 2-е место в Серии А с 47 очками после 20 матчей. Лидирует в турнире «Ювентус» с 51 баллом.

Источник: Твиттер Николо Скиры

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