Итоги заседания избиркома ПФЛ

15 октября состоялось заседание Избирательного комитета Профессиональной футбольной Лиги.

Избирком ПФЛ зарегистрировал кандидатов в Совет Ассоциации «ПФЛ» и Ревизионную комиссию Ассоциации «ПФЛ» для участия в довыборах, которые будут проводиться Общим собранием Членов ПФЛ 10 ноября 2020 года.

Кандидатами в Совет ПФЛ зарегистрированы Леонид Чаплыгин («Авангард» Курск), Константин Кричевский («Новосибирск»), Александр Кокорев («Салют Белгород»), Сергей Поварещенков («Луки-Энергия» Великие Луки) и Сергей Городничук («СКА Ростов-на-Дону»). Кандидатом в Ревизионную комиссию ПФЛ зарегистрирован Аслан Машуков («Спартак-Нальчик»).

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