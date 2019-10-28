Казань подала заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА

Казань претендует на право проведения Суперкубка УЕФА в 2022 или 2023 годах. Судьба заявки на матч между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы решится 2 марта 2020 года. Конкурентам Казани являются города Белоруссии, Болгарии, Исландии и Ирландии.

Оформлением заявки на Суперкубок 2022 или 2023 года занимался исполком Казани. Он находился в контакте с питерскими коллегами, ранее подготовившими заявку Санкт-Петербурга на финал Лиги чемпионов. До итогового решения комиссия УЕФА посетит столицу Татарстана и оценит ее готовность.

Идея провести Суперкубок на стадионе «Казань Арена», рассчитанном на 45 тысяч зрителей, принадлежит мэру Казани Ильсуру Метшину. В июне перспектива матча обсуждалась на встрече президента РТ Рустама Минниханова и министра спорта РФ Павла Колобкова. В июле президент РФС и гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков объявил, что Бюро исполкома РФС поддержало заявку Казани. «Убежден, что в случае положительного решения со стороны УЕФА Казань достойно проведет Суперкубок», – сказал Дюков.

«Мы впервые замахнулись на проведение этого матча в нашей стране, – сказал в июле Метшин. – Были другие события, например, Москва принимала Лигу чемпионов УЕФА. Но матч Суперкубка впервые может пройти в нашей стране». Общий бюджет Суперкубка, по предварительным подсчетам, составит 1,7 млн евро.

Напомним, финал Лиги чемпионов в 2021 году примет Санкт-Петербург.

Источник: «БИЗНЕС Online»

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