Казань примет матч за Суперкубок УЕФА-2023

Союз европейских футбольных ассоциаций определился со стадионами, на котором пройдет финал Лиги Европы-2022 – в Хельсинки. Также были названы арены, где состоятся Суперкубки УЕФА: в 2022-м – в Будапеште и 2023-м – в Казани.

Впервые в истории встреча за Суперкубок УЕФА в 2023 году состоится в России – в Казани на стадионе «Ак Барс Банк арена». Стадион вместимостью 45 379 зрителей был открыт в 2013 году. На этой арене проходили церемонии открытия и закрытия летней Универсиады-2013, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, а также футбольные матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Ранее в России проводился финал Кубка УЕФА-1999, который принимали «Лужники». На этом же стадионе состоялся финал Лиги чемпионов-2008. В следующем 2021-м решающий матч ЛЧ примет Санкт-Петербург.

В этом году в Петербурге пройдут четыре матча финального турнира Евро-2020.

Источник: УЕФА

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею