Кирилл Новиков продлил соглашение с «Динамо» до конца сезона-2020/21

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Александрович Новиков заключил новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

Помощники Новикова Виталий Гришин и Дмитрий Изотов также продлили свои соглашения с «Динамо», Юрий Бавыкин сделает это несколько позднее. Также тренерский штаб Новикова будет пополнен еще одним помощником и специалистом по физической подготовке игроков.

«Очень рад продлить соглашение со своим родным клубом. Все-таки в «Динамо» для меня прошла почти вся моя жизнь. Сделаем все возможное, чтобы команда добивалась результата и занимала те позиции, которых достойна и которые должна занимать, — отметил Кирилл Новиков.

По словам главного тренера «Динамо» контракт с его помощником Юрием Бавыкиным будет продлен после того, как тот вернется из отпуска: «С ним тоже обязательно будет заключен новый контракт. Просто он находится в Испании на отдыхе и физически не смог быть здесь в Москве. Но Юрий Иванович подпишет свой договор еще до Нового года».

«9-го января мы выходим из отпуска, будет медосмотр. А на следующий день отправляемся в Турцию на первый сбор. Всего их у нас будет три и все они будут именно в районе Белека. Пока еще не все соперники у нас определены, но и этот вопрос планируем также в ближайшее время решить. Так что будем готовиться, чтобы и к «Спартаку» подойти во всеоружии, и ко всей весенней части», — подчеркнул Новиков.

🔄 Главный тренер московского #Динамо Кирилл Новиков продлил контракт с клубом на полтора года – до лета 2021. Виталий Гришин и Дмитрий Изотов также продлили свои соглашения, а Юрий Бавыкин сделает это позднее. #ДинамоМосква #твоякоманДа #Новиков #трансферыДинамо pic.twitter.com/dPY0ga2j00 — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) December 20, 2019

Главный тренер «Динамо» также добавил, что глобальных корректировок в работе не будет: «Упражнения, которые даются во время тренировочного цикла, во всех клубах более-менее похожи. Вопрос в том, как применять упражнения, когда применять, что требовать. Поэтому на нашу философию стажировка (в «Атлетико» Мадрид) влияния не оказала – будем двигаться в том направлении, которое считаем нужным».

Напомним, что Кирилл Новиков был назначен исполняющим обязанности главного тренера москвичей 5 октября после отставки Дмитрия Хохлова. Через месяц, 8 ноября с 38-летним специалистом был подписан контракт до конца нынешнего сезона. Под руководством Новикова «Динамо» не проигрывало 6 матчей кряду (4 победы, 2 ничьих) и лишь в последнем перед зимней паузой туре в гостях уступило «Зениту» (0:3). В турнирной таблице РПЛ «бело-голубые» занимают 8-е место с 24 очками.

Источник: ФК «Динамо»

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