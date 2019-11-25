Клопп, Азар и Мбаппе назвали своих фаворитов на «Золотой мяч»

Имя обладателя «Золотого мяча-2019» станет известно 2 декабря в Париже. А пока своих фаворитов назвали главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, полузащитник «Реала» Эден Азар и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Если давать «Золотой мяч» лучшему игроку поколения, то его всегда можно отдавать Лионелю Месси. Но если давать его лучшему игроку прошлого сезона – им был Вирджил ван Дейк, — заявил Юрген Клопп. — Я не знаю, как все сработает, но именно я так все и вижу».

«Я бы отдал «Золотой мяч» игроку «Ливерпуля». Мане, Салах или ван Дейк – они заслуживают победы, — считает Эден Азар. — Если бы Садьо Мане выиграл Кубок Африки, без сомнений, он бы заслужил победу. Было бы здорово, если бы победил он или Салах, с которым мы дружим. Это стало бы особенным моментом для африканского футбола. И для английского. Они оба заслуживают «Золотого мяча».

«Кто получит приз? Месси. Индивидуально он был лучшим в этом году», — убежден Килиан Мбаппе.

Однако, по слухам, «Золотой мяч-2019» получит форвард туринского «Ювентуса» — Криштиану Роналду. Называется даже сумма баллов, которую набрал 34-летний португалец (578 очков). На втором месте, якобы, расположился защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (570), а замыкает тройку Лионель Месси (499).

Напомним, что на самом деле пока Лео Месси становился обладателем «Золотого мяча» пять раз – в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. Такого же показателя добился форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду — в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

Источник: Goal.сom

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