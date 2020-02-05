Клубы РПЛ вновь выразили поддержку Сергею Прядкину

Завершился срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской премьер-лиги. Все шестнадцать клубов РПЛ единогласно выдвинули нынешнего руководителя организации Сергея Прядкина. Выборы президента РПЛ состоятся 17 марта 2020 года.

«Мы учли рекомендации избиркома Российского футбольного союза (РФС) по процедуре выборов президента РПЛ, клубы премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента премьер-лиги в соответствии с Избирательным регламентом РФС. Я благодарен всем клубам лиги за оказанное мне доверие», — отметил Сергей Прядкин.

На официальном сайте РПЛ также появились слова Прядкина: «Предварительно обсуждал с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым предстоящие выборы, и он поддержал мою кандидатуру. Буду готовиться к выборам. 17 марта перед началом голосования представлю руководителям клубов отчет о работе Лиги под моим руководством за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период».

Напомним, что 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ на пост главы премьер-лиги был досрочно переизбран Сергей Прядкин, изначально выборы должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий президента организации. Далее на заседании избиркома РФС был рассмотрен протокол выборов главы премьер-лиги, поступивший в распоряжение союза 22 января. По его итогам переизбрание Прядкина было признано неправомерным, также избирком РФС обязал РПЛ провести выборы президента организации в течение трех месяцев с момента вынесения решения.

Источник: РПЛ

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею