Кокорин перешел в «Сочи» и сделал дубль в товарищеском матче с «Динамо»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отдан в аренду до конца сезона-2019/20 в «Сочи». Клубы официально подтвердили эту информацию.

«Я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи», – приводит слова владельца южного клуба Бориса Ротенберг «Р-Спорт».

Александр Кокорин уже принял участие в товарищеском матче своего нового клуба против московского «Динамо». Он вышел на поле во втором тайме при счете 1:2, отметившись дублем. «Сочи» победил – 3:1.

О том, что Кокорин станет игроком «Сочи» было объявлено месяц назад, но форвард «Зенита» тогда отказался уезжать из Санкт-Петербурга. Позже Кокорин подтвердил, что в «Зените» он получает меньше 20 тысяч рублей, такую зарплату ему назначили после продления контракта во время пребывания в местах лишения свободы. После отказа переходить в «Сочи» футболист был сослан в «Зенит-2». Но в итоге все счастливо разрешилось: вместо чемпионства форвард будет бороться за выживание в РПЛ.

Напомним, что Александр Кокорин будет зарабатывать 2 миллиона рублей в месяц в «Сочи». Это в 125 раз больше, чем в «Зените».

«Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ. У команды 15 очков после 18 игр.

Источник: еженедельник «Футбол»

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