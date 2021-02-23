Константин Генич: «Атлетико» постарается забить «Челси» и сохранить результат»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Челси». Это первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Игра состоится 23 февраля, начало в 23:00 по московскому времени.

«Первые команды уже сыграли матчи 1/8 финала. Пришла пора следующей недели. У нас англо-испанское противостояние, но пройдет оно в Бухаресте. «Атлетико» сыграет против «Челси», и матч пройдет на нейтральной территории, — отмечает Константин Генич. — Как вы знаете, из-за нового штамма коронавируса матчи с участием английских команд перенесены на нейтральную территорию. Это дает какой-то бонус команде Тухеля, но на данный момент «Атлетико» выглядит чуть основательней. Симеоне все же более проверенный еврокубковый боец. Что объединяет Тухеля и Симеоне — так это то, что оба доходили до финала Лиги чемпионов, но уступали там. Тухель в прошлом сезоне проиграл «Баварии», будучи главным тренером «ПСЖ».

«Сейчас можно сказать, что «Атлетико» не в порядке. Сначала с «Леванте» на выезде сыграл вничью, а потом дома умудрился проиграть 0:2. Но если вы видели ту игру, то у «Атлетико» было много моментов. В штангу угодил после удара со штрафного Луис Суарес, также мог забить Жоао Феликс. Такие осечки для команды, которая шла с таким отрывом в чемпионате, они в принципе нормальны в такой системе координат, — продолжает комментатор. — Если говорить о «Челси», то с Тухелем команда показывает очень прагматичный и сдержанный футбол. В последнем туре «Челси» не проиграл «Саутгемптону». Можно ли это перенести на очное противостояние в Бухаресте? Честно говоря, не знаю. Англичане, играя в группе с испанской командой, вообще не пропустили ни одного гола. Сначала 0:0 с «Севильей» дома, а затем уже выиграли у той же «Севильи» на выезде».

«Не могу сказать, что «Атлетико» убедительно играет в обороне. Почти в каждом матче команда пропускает. «Челси» забивает все время. Думаю, что «Атлетико» постарается сразу же агрессивно, плотно сыграть против «Челси». Забить и сохранять результат. Приоритетной задачей будет сыграть на ноль, поэтому предполагаю высокий прессинг, агрессивное начало от «Атлетико». Первый гол в матче забьет именно «Атлетико», — убежден Генич.

В состоявшихся ранее первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов были зафиксированы следующие результаты: «Барселона» (Испания) — «ПСЖ» (Франция) — 1:4, «РБ Лейпциг» (Германия) — «Ливерпуль» (Англия) — 0:2, «Порту» (Португалия) — «Ювентус» (Италия) — 2:1, «Севилья» (Испания) — «Боруссия» Д (Германия) — 2:3.

Источник: РБ

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