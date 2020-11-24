Константин Генич: «Атлетико» выиграет у «Локомотива» с сухим счетом»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико Мадрид» — «Локомотив» в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21. Матч состоится 25 ноября, начало в 23:00 по московскому времени.

«У нас на повестке дня Лига чемпионов, четвертый тур. Московский «Локомотив» отправляется в гости к «Атлетико». В последних сезонах эти две команды дважды встречались: в Лиге Европы и в Лиге чемпионов. Но на «Ванда Метрополитано» «Локомотив» еще не забивал. Были поражения со счетом 0:3 и 0:2. Я думаю, сейчас у «Локомотива» не очень много шансов забить «Атлетико», раз уж «Барселона» не смогла это сделать. У «Локомотива» не так много ресурсов, чтобы доставить какие-то серьезные проблемы команде Диего Симеоне, тем более что для мадридцев этот матч важный с точки зрения распределения мест в группе», — подчеркивает Константин Генич.

«Если вспомнить московскую игру, которая была три недели назад, то тогда «Локо», по сути, ничего создать и не сумел. Пенальти, подаренный за игру рукой Эктора Эрреры, вот, пожалуй, единственный шанс, который «Локомотив» и реализовал. Во втором тайме Гильермо творил чудеса и не позволил себя переиграть. В итоге «Атлетико» очков недосчитался, сыграв 1:1.

Сейчас мадридцы находятся в очень хорошей форме даже в отсутствие Луиса Суареса. Восстановился Диего Коста. Жоао Феликс в полном порядке, Коке набрал форму, Сауль. «Локомотиву» будет тяжело, причем последний матч в чемпионате России против тульского «Арсенала», честно говоря, не убедил в том, что в Мадриде «Локо» может создать какие-то проблемы.

Я думаю, что «Атлетико» выиграет и, скорее всего, не пропустит. Мой прогноз на этот матч — сухая победа «Атлетико», — считает комментатор «Матч ТВ».

Турнирное положение в группе А следующее: у «Локомотива» 2 балла и третье место, замыкает таблицу «РБ «Зальцбург» с 1 очком, «Атлетико» на втором месте с 4 баллами, а уверенно лидирует в квартете «Бавария» — 9 очков.

Источник: РБ

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