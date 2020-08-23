Константин Генич: «Цена ошибки может очень дорого обойтись, поэтому команды сыграют аккуратно»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20 «ПСЖ» — «Бавария». Игра состоится 23 августа, начало в 22:00 по московскому времени.

«Самое крутое, что есть в европейском футболе — финал Лиги чемпионов. Это своеобразное веха и для комментаторов, поэтому прежде чем дать прогноз на матч «ПСЖ» — «Бавария», хотел бы пожелать удачи своим друзьям Роману Трушечкину и Дмитрию Шнякину, чтобы они получили удовольствие от этого матча, который пройдет на стадионе «Эштадио да Луж» в Лиссабоне. В этот уникальный год 2020-й, когда все решалось в форме «турнира восьми», в финал вышли те, кого там ожидали увидеть. Особенно это касается «Баварии». Парижу повезло чуть с сеткой, но там был «Атлетико Мадрид». Но «Лейпциг» сначала вынес «Атлетико», а потом уже сам Париж вынес «Лейпциг», причем классически, очень круто, практически не дав ничего создать сопернику», — рассказывает Генич. — Финал может быть любым. Понятно, что наши ожидания от такой вывески — это супер яркий футбол, когда будет забито много мячей, атаки одних и других, великолепная игра вратарей. Но, финал может быть таким, каким он будет. Наши ожидания могут обломаться и не совпасть с реальностью. Я веду к тому, что все ждут много голов. «ПСЖ» — команда атакующая, с яркими исполнителями: Неймар, Мбаппе, Ди Мария, Икарди».

«У «Баварии» отличные фланги в атаке. Классно сыграли и Гнабри, и Мюллер, и Левандовски. Вы это отлично знаете и без меня. На каждое действие есть свое противодействие, поэтому и оборона «ПСЖ», и оборона «Баварии», если будет играть как с «Лионом» — это весьма квалифицированный подбор исполнителей. Не знаю, какие изменения сделает наставник «Баварии». Я веду к тому, что вряд ли в этом матче, когда встречаются действительно мощные команды, стоит ждать чего то такого, как «вау», — подчеркивает комментатор.

«Думаю, что в этом матче цена ошибки может очень дорого обойтись, поэтому команды сыграют аккуратно. На индивидуальном классе они могут выехать и взять ушастый трофей. Париж это может сделать впервые в истории, а «Бавария» в шестой раз. Однозначным фаворитом в линейке идет «Бавария», но я бы поспорил с букмекерами.

Думаю, что матч будет не очень результативным. Сыграл бы тотал меньше 4 за 1,50, но коэффициент какой-то вяленький, поэтому мой прогноз на этот матч — тотал меньше 3,5 мяча за 1,91. Думаю, что больше трех мячей тут не будет.

Это мои мысли. Я так ожидаю и предполагаю. Могу и я обломаться со своими ожиданиями, поэтому выбор исключительно за вами. Я думаю, что мы посмотрим хороший футбол, даже если он будет не очень результативным. Все равно это будет настоящая битва титанов», — отмечает Констатнтин Генич.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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