Константин Генич: «Дания этот Уэльс с пробега Евро-2020 снимет»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Уэльс – Дания в 1/8 финала Евро-2020. По его словам, у валлийцев одна надежда пройти датчан – поймать соперника на ошибке при помощи контратаки или стандартного положения.

«Пошла игра на вылет, чемпионат Европы продолжается. После небольшой паузы первая игра Уэльс — Дания. Матч пройдет в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене». Вполне могли бы сыграть и мы, сборная России, в этой встрече. Но так уж получается, что датчане сыграют. И в этом есть определенная закономерность, есть определенная логика», — рассказывает Константин Генич.

«Даже несмотря на то, что Уэльс вышел из своей группы, честно говоря, не очень понравился. Да, обыграли сборную Турции, но турки оказались очень слабы, и валлийцы этим воспользовались. В первой игре со швейцарцами Уэльсу заметно повезло. В третьей игре с итальянцами Уэльс вышел с мыслью крупно не проиграть. С этой задачей справились (0:1). И в конце матча еще могли свести матч к ничьей — отличный момент был у Бэйла.

Уэльс проигрывает Дании в скорости, у датчан команда помоложе, побыстрее, порезче. Видно, что Дания в очень хорошем состоянии находится. И учитывая, что валлийских болельщиков в Амстердам не допустят, Дания будет иметь преимущество по атмосфере на трибунах, пусть это и не переполненный «Паркен» — продолжает комментатор.

Уэльс прекрасно понимает, что соревноваться в скорости с датчанами бессмысленно, он будет сидеть и терпеть, ну и ждать свой шанс в контратаке или на стандарте. Получится — может быть, что-то зацепят. Но мне кажется, что нынешняя команда не сумеет так далеко пройти, как Уэльс пятилетней давности.

Я думаю, датчане не проиграют в этой встрече. Много голов не жду. По итогу бы поставил на проход Дании. Но, заглянув вперед, думаю, Дания этот Уэльс с пробега снимет».

Источник: РБ

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