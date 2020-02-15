Константин Генич: «Если Смолов забьет «Реалу», поаплодируем Феде, но вряд ли это принесет «Сельте» положительный результат»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Сельта», который пройдет в рамках 24-го тура испанской Примеры сезона-2019/20. Встреча состоится в воскресенье 16 февраля, начало игры в 23:00 по московскому времени.

«В каждой игре «Сельты» будет приковано особое внимание к нашему нападающему Федору Смолову. В прошлом матче он вышел в стартовом составе на матч против «Севильи» и команда одержала победу, правда, победный мяч забили без участия Федора Смолова. Он сыграл 88 минут. Не сказать, чтобы чем-то примечательным отметился, но по движениям выглядел неплохо», — рассказывает Константин Генич.

«Теперь на кону поездка на «Сантьяго Бернабеу», в гости к мадридскому «Реалу», лидеру чемпионата Испании. «Сельта» вышла из зоны вылета, когда одержала победу над «Севильей», но ситуация очень непростая для галисийского клуба. «Сельте» надо рисковать. У «Сельты» есть проблемы с обороной. Не будет играть Мурильо, новичок команды, пропустит матч капитан из-за дисквалификации, — продолжает комментатор «Матч ТВ». — В атаке «Сельта» выглядит предпочтительней, чем в обороне, по крайне мере по набору исполнителей. Если посмотреть статистику «Сельты» за последние 13 матчей, то в играх «Сельты» и «Реала» команды в 10 случаях обменивались мячами. Правда, в последних двух матчах, когда играли в Мадриде, «Сельта» не забивала, уступив 0:2 и 0:6».

«Думаю, что сейчас «Сельте», учитывая, что ей надо рисковать, удастся забить «Реалу», тем более что соперник сейчас в обороне не так хорош, как ранее. Пропустил 4 от «Реала Сосьедад», пропустил от «Осасуны». Наверное, вариант обе забьют выглядит неплохо. Но, на мой взгляд, «Реал» сейчас сильнее. У него нет проблем с составом, за исключением Хамеса Родригеса и Асенсио, который пропускает большую часть сезона», — отмечает Генич.

«Я думаю, что победа «Реала» через вариант обе забьют — это хорошее предложение на эту игру. Если не верите в победу «Реала», то рассмотрите вариант «обе забьют» и тотал больше 2,5 мяча. Если верите, что «Реал» не проиграет, то можно взять вариант 1Х и «обе забьют». Но мне кажется, что «Реал» выиграет. Хороший вариант с учетом статистики того, что «Сельта» часто забивает «Реалу», что дома, что в гостях. Если забьет Федор Смолов, то мы дружно поаплодируем и порадуемся за Федю, правда, вряд ли это принесет «Сельте» положительный результат», — говорит комментатор.

«Реал» лидирует в чемпионате Испании, после 23 игр у команды 52 очка. Отрыв от второго места, где расположилась «Барселона» составляет 3 балла. У «Сельты» — 20 очков и 17-е место в таблице. У трех команд, которые занимают позиции с 18-ю по 20-ю, 18 баллов.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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