Константин Генич: «Главная задача «Атлетико» — это забронировать место в Лиге чемпионов»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», Константин Генич сделал прогноз на матч «Атлетико» — «Бетис» в 36-м туре испанской Примеры сезона-2019/20. Мадридский клуб ведет борьбу за место в Лиге чемпионов.

«Если для «Атлетико» эта игра и имеет какое-то значение, то для «Бетиса» последние игры вплоть до конца чемпионата уже не будут иметь никакого значения, — рассказывает Константин Генич. — Да, у «Бетиса» новый тренер. Мануэль Пеллегрини назначен на пост главного. Конечно, всеми мыслями «Бетис» уже в следующем сезоне. Сейчас в команде присматриваются к игрокам, кого оставлять, а с кем прощаться. В последнем туре «Бетис» обыграл «Осасуну», которая также немотивированная была. Выиграл крупно. У «Бетиса» сезон проходит амплитудно: плохие матчи чередуются с хорошими».

Комментатор «Матч ТВ» отмечает: «Атлетико» действует стабильней. Да, в Виго притормозили, сыграв 1:1, хотя начали очень здорово, на 50-й секунде Альваро Мората забил мяч. Но, сдержав Федора Смолова, не сумели удержать свои ворота во втором тайме, пропустив. Этим воспользовалась «Севилья», которая догнала «Атлетико» в турнирной таблице и делит с ним сейчас 3-е и 4-е места. Самая главная задача — это забронировать место в Лиге чемпионов. С этой задачей «Атлетико», безусловно, справится. Я веду к тому, что в этом матче может быть все, что угодно. Понятно, что эксперт так говорить не должен, но, когда одна команда чуть более мотивированней другой, то стоит плясать от «Атлетико».

«Сама победа «Атлетико» стоит не так дорого — 1,50. Можно было бы плясать от победы «Атлетико» и добавить тотал больше 1,5, потому что «Бетис» почти регулярно пропускает, — продолжает Генич. — Можно сыграть победу «Атлетико» с форой (-1) за 1,80. Тоже весьма неплохо. Но, я выберу такую комбинированную ставку — тотал 2-3 гола в матче. В последнее время, если посмотреть, матчи «Бетиса» и «Атлетико» получаются не самые результативные, но в данном случае как минимум 2 мяча должны быть забиты, но и не больше трех».

После 35 матчей «Атлетико» занимает 3-е место в таблице Ла Лиги. У команды Диего Симеоне 63 очка, такое же количество баллов у «Севильи». А лидирует в турнире «Реал» с 80 очками, «Барселона» — на втором месте с 76 баллами.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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