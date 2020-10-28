Константин Генич: «Количество травмированных у «Краснодара» пугает. «Челси» должен выиграть»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Челси» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21. Игра состоится 28 октября в Краснодаре, начало в 20:55 по московскому времени.

«Отправляемся на юг России, где «Краснодар» сыграет с «Челси». Но у хозяев это будет версия «Краснодара-2». Количество травмированных в составе южного клуба, конечно, пугает. Здесь целый состав… Больше 10 основных футболистов у «Краснодара» находятся в лазарете. По-прежнему травмированы Ари, Вандерсон, Классон, Кабелла на карантине, у Сорокина простуда (может быть, тоже на карантин сел), у Оллсона проблемы, Берг не играл в последнем матче. В общем, проблем много. Все это прекрасно понимают», — говорит Константин Генич.

«Челси» перестал пропускать, как в воротах появился Менди. От «Севильи» ничего не пропустили, от «Манчестер Юнайтед» ничего не пропустили. И до этого, когда Менди был в воротах с «Кристал Пэлас», ничего не пропустили. Веду к тому, что чуть-чуть акценты в игре «Челси» меняются. Лэмпард старается играть более практично, хотя у него группа атаки на зависть многим, — продолжает комментатор «Матч ТВ».

«Челси» должен выиграть, учитывая кадровые и эмоциональные проблемы «Краснодара». Да, собрались на матч против «Ренна». Но, если бы не Матвей Сафонов, конечно, ни о какой ничьей речи бы не шло. Шальной удар Рамиреса — это замечательно, но больше моментов почти и не было. Можно вспомнить только шанс Берга. Если «Челси» сыграет так же сконцентрированно и внимательно в обороне, как в матчах с «Севильей» и «Юнайтед», то «Краснодар» не забьет. Созидать в этом матче у него некому», — отмечает Генич.

Напомним, что в матче первого группового раунда Лиги чемпионов в группе Е «Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1), а «Челси» также не выиграл в матче с «Севильей» (0:0).

Источник: РБ

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