Константин Генич: «Мальорка» даст бой, но «Реал» сильнее»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «Мальорка» в 31-м туре испанской Примеры сезона-2019/20. Мадридцы после прошлого тура обошли «Барселону» в таблице чемпионата Испании.

«Мадридский «Реал» красиво вошел в чемпионат, три подряд победы одержал. Победы были достаточно яркими. Сначала обыграли «Эйбар» на классе. Потом очень красиво обыграли «Валенсию», размазав ее во втором тайме. Последний матч против «Реал Сосьедада» на выезде — в копилочку «Реала» — и по результату, и по игре», — отмечает Константин Генич.

«Приезжает «Мальорка», которая нанесла «Реалу» первое поражение в чемпионате. Долгое время это поражение было единственным. Тогда «Реал» очень быстро пропустил и проиграл 0:1. Долг платежом красен, — убежден комменататор «Матч ТВ». — И, конечно же, у «Реала» свои задачи, у «Мальорки» — свои. Она в зоне вылета и отстает от «Эйбара» на три очка. Но все равно очки брать надо. Главный тренер «Мальорки» Висенте Морено уже говорил, что каждый тур для его команды как финал. Понятно, что «Мальорка» даст бой, но «Реал» класснее, сильнее. Какие угодно эпитеты к составу и игре «Реала» можно подбирать».

«В трех матчах подряд доезжал тот вариант, который я хочу предложить. Почему бы ему снова не сработать. «Индивидуальный тотал «Реала» 2-3 гола» за 1,8. Думаю, с таким графиком и такой интенсивностью вряд ли «Реал» побежит громить соперника, забивая четыре, пять или десять мячей. Следом у «Реала» будет непростой выезд в гости к «Эспаньолу», — говорит Генич.

«Реал» лидирует в Ла Лиге после 30 туров. У команды Зинедина Зидана 65 очков. Такое же количество баллов у «Барселоны», но мадридцы находятся выше из-за преимущества в личных встречах (0:0, 2:0). Каталонцы в 31-м туре встречаются с «Атлетиком».

Источник: Рейтинг Букмекеров

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