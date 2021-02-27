Константин Генич: «Месси забивает «Севилье» чаще, чем другим командам»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Севилья» — «Барселона» в 25-м туре испанской Примеры сезона-2020/21. Игра состоится 27 февраля, начало в 18:15 по московскому времени.

«На повестке дня чемпионат Испании и суперафиша «Севилья» — «Барселона». Так уж получается по календарю, что эти команды встретятся в течение 4-5 дней, потому что впереди еще и игра на «Камп Ноу», ответный полуфинал Кубка Короля. Напомню, что в первом матче «Севилья» выиграла со счетом 2:0, — отмечает Генич. — «Севилья» и «Барселона» идут рядом в турнирной таблице. В последнее время команда Лопетеги в полном порядке, если не брать во внимание матч Лиги чемпионов против «Боруссии». И для «Барселоны» матч Лиги чемпионов сложился не лучшим образом. Тоже было домашнее поражение».

«Если говорить о чемпионате Испании, то вся борьба еще впереди. Мы видим, что забуксовал «Атлетико». Отставание от «Реала» совсем маленькое, 5 очков, и от «Барселоны», при том, что у мадридцев есть матч в запасе, но и «Севилья» совсем недалеко, — продолжает комментатор «Матч ТВ». — Два последних выезда на «Рамон Санчес Писхуан» ничего хорошего «Барселоне» не принесли. Каталонцы не могут забить, но трижды в одну воронку снаряд не падает. Думаю, что на этот раз «Барселона» должна забить. Она не лучшим образом сыграла с «Кадисом» (1:1). На неделе «Барселона» сыграла также и с «Эльче» (3:0). Снова был в порядке Лионель Месси. Кто-то может сказать, что он только с «Кадисом» и «Эльче» может быть в порядке. Кроме того, Месси пытается догнать своего друга Луиса Суареса в гонке бомбардиров».

«Матч действительно сложный. Ведь когда «Севилья» выигрывает пять подряд и пропускает в одной встрече, то сложно представить, что предлагать. У меня однозначного мнения на эту игру нет. Именно «Севилья» — это любимая команда Лионеля Месси в период его игры за «Барселону». Он ей забивает чаще, чем другим командам. Надеюсь, что сейчас определенное проклятие «Рамон Санчес Писхуана» будет снято и Месси забьет».

Источник: РБ

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