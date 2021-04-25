Константин Генич: «Олич пока не тренер, он набивает шишки, Тедеско опытнее»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 27-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/21. Игра состоится 25 апреля, начало в 16:30 по московскому времени.

«В этом матче очень трудно выделить фаворита. «Спартак» сейчас не в порядке, что было видно по последним матчам, то же самое можно сказать и о ЦСКА. Ивица Олич, на мой взгляд, пока еще не тренер – он приехал в ЦСКА тренером становиться. Через пробы и ошибки Ивица Олич себе шишки набивает, — отметил Генич. — Тедеско в этом компоненте опытнее, так как «Спартак» у него не первая команда. Но дерби — вещь сама в себе, здесь предугадать и предсказать, что в итоге мы увидим на футбольном поле, практически нереально».

«Готов ли «Спартак» быстро переключиться после поражения от «Уфы»? Готов ли ЦСКА после двух поражений подряд и болезненного вылета из Кубка России сразу переключиться на дерби? Матч на три результата, поэтому отдавать кому-то победу было бы слишком наивно, — продолжает комментатор. — ЦСКА пропустил два мяча от «Сочи», но должен был пропустить гораздо больше. Если бы не Акинфеев, то мячей 5-6 должно было побывать в воротах армейцев. «Спартак» пропустил три мяча от «Уфы», но должен был пропустить гораздо больше. Да, не было Соболева, Айртона, Джикии, но разве только в этом проблемы «Спартака» в матче против уфимцев?»

«Это практически последний шанс команд зацепиться за борьбу за второе место, рассчитывая, что «Зенит» обыграет «Локомотив» в очном матче и где-то еще «Локомотив» оступится и очки потеряет, — подчеркивает Генич. — Сами понимаете, что стоит на кону, помимо того, что это дерби. Думаю, что в этом матче будет забито 2-3 гола».

После 26 матчей у «Спартака» 47 очков, команда Доменико Тедеско занимает третье место в таблице. ЦСКА имеет на один балл меньше и располагается на пятой позиции. Лидирует в турнире «Зенит» с 58 баллами, следом идет «Локомотив» с 52 очками, обе команды провели по 27 игр.

Источник: РБ

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею