Константин Генич: «Тедеско придется поломать голову, чтобы найти кем заменить Айртона»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — «Ротор» в 16-м туре Российской премьер-лиги сезона-2020/21. Игра состоится 29 декабря, начало в 19 часов по московскому времени.

«Спартак» принимает одного из аутсайдеров. Но мы помним, как тяжело было москвичам в Волгограде. Там было огромное количество моментов у ворот Максименко. Где-то «Спартаку» откровенно повезло, спас Максименко. Сам «Спартак» забил с пенальти, который реализовал Бакаев, — отмечает Константин Генич. — «Спартак» по матчу с «Динамо» не очень убедил, хотя были хорошие отрезки. Но то «Динамо», которое на ходу, а сейчас приезжает «Ротор». У него неплохой подбор игроков, но если «Спартак» сыграет правильно, не будет недооценивать соперника, то все должно быть нормально. Если он на что-то серьезное претендует, то должен сыграть внимательно и сконцентрированно».

«Отсутствие Соболева — определенная проблема. Отсутствие Айртона в обороне — тоже проблема. Придется Тедеско голову поломать, кем его заменить, кого выпустить на левый фланг», — убежден комментатор «Матч ТВ».

«Если «Спартак» претендует на что-то серьезное, разбрасываться очками дома против такого соперника, как «Ротор», он не имеет права. Вряд ли стоит ждать сверхрезультативной игры. Внизу у «Спартака» может быть преимущество, потому что вверху у «Ротора» Гогуа и Кверквелия, которые снимут верх. Есть еще и Байрыев. «Ротор» играет в три центральных защитника. Понсе, Ларссон, Кокорин, тот же Мозес что-то постараются придумать впереди, при этом «Спартак» должен аккуратно сыграть в обороне. Тогда «Спартак» выиграет, пусть и не в очень результативном матче, как это было в Волгограде, — заявляет Генич. — Мой прогноз — «победа «Спартака». Что-то вроде 2:1 допускаю в этом матче — в пользу «Спартака».

Напомним, «Спартак» занимает третье место в таблице РПЛ после 15 туров, у «красно-белых» 29 очков. «Ротор» располагается на предпоследней позиции с 8 баллами. Лидирует в турнире ЦСКА с 32 баллами.

Источник: РБ

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