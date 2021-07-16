Константин Генич: «У «Локомотива» есть ресурсы, чтобы доставить «Зениту» в Суперкубке неприятности»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» – «Локомотив». Эта игра состоится в Калининграде 17 июля, начало в 19:00 по московскому времени.

«Евро позади, не успели мы оглянуться по сторонам, как вот он — российский футбол! Даже не знаю, как воспринимать Суперкубок – закрытие прошлого сезона или начало чего-то нового. «Зенит» и «Локомотив» сыграют в Калининграде 17 июля. Конечно, никакого избиения, как это было в последнем матче на «Газпром-Арене», когда выиграл «Зенит» 6:1, на сей раз не будет, — рассказывает комментатор.

«На данный момент команды на 100 процентов не готовы. Кто-то из сборников присоединился чуть раньше, кто-то позже, поэтому привести всех к общему знаменателю пока тренерам не удалось. Но обе команды выглядят вполне боеспособно», — продолжает Генич.

«Слишком большой разброс в линии в пользу «Зенита». Откровенно говоря, меня это удивляет. Я бы здесь играл от победителя Кубка. Мне кажется, что у «Локомотива» есть определенные ресурсы, чтобы на сей раз доставить «Зениту» гораздо больше неприятностей, чем это было в последний раз, — считает Константин Генич.

Источник: РБ

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