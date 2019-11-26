Константин Генич: «В матче «Реал» — «ПСЖ» обе команды точно забьют»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», Константин Генич сделал прогноз на матч «Реал» — «ПСЖ» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. Игра состоится сегодня в Мадриде.

«Супер афиша нас ждет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» — «Реал» против «ПСЖ». Понятно, что в этой группе «ПСЖ» со свистом уже вышел в плей-офф. Команда Томаса Тухеля еще ни разу не проиграла и не пропустила ни одного мяча. «Реал» должен помнить о реваншистских настроениях, после двух подряд побед над «Галатасараем» он поправил свое турнирное положение в группе», — отмечает комментатор «Матч ТВ».

«Реал», конечно, тоже выйдет в плей-офф, выйдет со второго места. По большому счету, эта игра, кроме как удовольствия зрителям, больше ничего принести не должна, — продолжает Генич. — «Брюгге» и «Галатасарай» решают свои задачи, а «Реалу» надо постараться взять реванш за крупное поражение в Париже 0:3. Помните тот матч, когда «Реал» впервые за 10 лет не нанес ни одного удара в створ ворот, даже несмотря на то, что он забил. Тогда отличился Гаррет Бэйл, но мяч был отменен из-за того, что он сыграл рукой. В итоге «Реал» ни разу не попал в створ ворот.

Сейчас «Реал» другой, сейчас он на ходу, у него хорошо получается игра в атаке. Мы видим, что «Реал» может проявить характер, как было в последнем матче с «Реал Сосьедадом» — проигрывая 0:1, мадридцы сумели забить три мяча и выиграли».

«От этого матча я жду голов. «ПСЖ» должен пропустить – пройти группу без пропущенного мяча было бы нонсенсом. У парижан сумасшедшая атака – Мбаппе, Икарди, Ди Мария, Кавани, Неймар. Все сейчас в строю, поэтому в этом матче обе команды точно забьют», — убежден Константин Генич.

Источник: Рейтинг Букмекеров

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