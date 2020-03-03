Константин Генич: «В матче «Спартак» — ЦСКА особое внимание будет уделено обороне»

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ», Константин Генич сделал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в 1/4 финала Кубка России сезона-2019/20. Игра пройдет 4 марта на «Открытие Арене».

«Давать прогнозы на такой матч — это все равно, что пальцем в небо ткнуть. Здесь может быть все, что угодно. Это как класико, хотя я был уверен в победе «Реала» и прогноз оказался успешным, — говорит Константин Генич. — «Спартак» вроде бы очень неплохо смотрелся в другом дерби, в чемпионате России. Забил два гола, мог забить и больше, но мог и пропустить. ЦСКА провел очень нервную игру с «Уралом». Но, имеет ли все это какое-то отношение к их очному противостоянию в Кубке? Я думаю, что нет. Здесь совершенно другие ставки, другой накал. Совсем другая цена ошибки».

«На мой взгляд, в этой игре будет особое внимание уделено обороне, — отмечает комментатор «Матч ТВ». — Мы понимаем, как сейчас играет «Спартак». Очень насыщенная середина поля. Очень интенсивный футбол. «Спартак» пытается играть в тело, идет в контратаку. ЦСКА пытается комбинировать, но делает это не на очень высоких скоростях. Как сказал Сергей Овчинников после матча с «Уралом»: «мы не успели переключиться после сборов». «Урал» играл против ЦСКА открыто, а армейцы действовали медленно. В этом была проблема ЦСКА, но удалось уйти от поражения благодаря прекрасному голу Фернандеса».

«Что будет в кубковой игре? Очень сложный выбор, но, мне кажется, что напрашивается вариант тотал меньше 2,5 мяча. Для «Спартака» — это очень важная игра. Понятно, что будет поддержка, будет полный стадион, но здесь во главу угла стоит ставить все же результат. На мой взгляд, тут стоит сыграть тотал меньше 2,5 мяча», — убежден Константин Генич.

В остальных матчах ¼ финала Кубка России встречаются: «Ахмат» — «Зенит» (4 марта), «Шинник» — «Урал» (4 марта), «Химки» — «Торпедо» (5 марта).

Источник: Рейтинг Букмекеров

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