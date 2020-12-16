Константин Генич: «Зенит» выглядит покрепче и покруче, чем «Спартак

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в 19-м туре Российской Премьер-лиги сезона-2020/21. Игра состоится в Санкт-Петербурге 16 декабря, начало в 20:00 по московскому времени.

«Зенит» — «Спартак» — центральная игра очередного тура РПЛ, после чего российский чемпионат отправится на паузу. Матч пройдет без зрителей – только обладатели сезонных абонементов в VIP-ложу смогут посмотреть этот матч вживую. Будет около 1700-2000 болельщиков, и вряд ли от этого «Зенит» получит какое-то большое преимущество. Игра пройдет под закрытой крышей, в вполне комфортных условиях – без снегопада и жесткого минуса, как сейчас в столице», — отмечает Константин Генич.

«У каждой команды есть свои преимущества и плюсы, есть свои минусы. «Зенит» одержал победу над «Динамо» при весьма неплохом качестве игры. Да, были провалы в начале матча и в начале второго тайма, но надо признать, что «Зенит» держал ситуацию под контролем, было несколько интересных тренерских решений. Венделл сыграл не на своей позиции, Сутормин сыграл чуть ли не лучший матч за «Зенит», сделав две голевые передачи, Дзюба сделал дубль, Азмун вышел на замену. Сейчас у «Зенита» почти полный боекомплект, практически нет травмированных, за исключением голкипера Михаила Кержакова, но все ждали, когда вернется Лунев – вот он теперь играет», — продолжает комментатор.

«У «Спартака» тоже почти все в строю. То, что Кокорин не играет против «Сочи» и «Зенита», – это своя история, к этому уже все привыкли. Соболев тренируется индивидуально, уже начал пробежки, но не выйдет на поле. В остальном все вроде бы в строю, но игра «Спартака», особенно по матчу с «Сочи», откровенно говоря, больше разочаровала. Не только поражение, а само содержание. И до этого в домашнем матче «Спартак» выглядел не сказать чтобы убедительно, хоть и выиграл 5:1 у «Тамбова». Три мяча команда забила в последние 10 минут, а во втором тайме промелькнула мысль о том, что «Тамбов» при своих кадровых проблемах сумеет «Спартаку» доставить серьезные неприятности. Так в итоге и произошло, но концовочку «Тамбов» провалил», — убежден Генич. — «Зенит» и «Спартак» — лидеры российского чемпионата. Если «Спартак» победит, то он выйдет на первое место и уйдет на перерыв лидером по дополнительным показателям. Что касается «Зенита», то он благодаря победе может оторваться от «Спартака» на 6 очков».

«Мне «Зенит» в последних матчах понравился чуть больше. Где-то подвела реализация, как в Туле, но в последних домашних матчах «Зенит» выглядел неплохо. Исходя из ситуации, исходя из возможностей команд я думаю, что на данный момент «Зенит» выглядит покрепче и покруче, чем «Спартак». Мой прогноз на эту встречу – чистая победа «Зенита», — считает комментатор. — Думаю, что обе команды забьют, возможен и гол с пенальти, ведь игру судит Сергей Карасев».

После 18 туров РПЛ у «Зенит» — 38 очков, он единоличный лидер в таблице. «Спартак» — второй с 35 баллами. На третьем месте — ЦСКА – 34 очка. Далее следуют: «Ростов» — 32, «Динамо» и «Сочи» — по 30.

Источник: РБ

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