Коронавирус. Ла Лига остановила свои матчи, защитник «Ювентуса» Ругани сдал положительный тест, Евро-2020 может быть перенесен

Вслед за приостановкой чемпионатов Италии и Испании, УЕФА рассматривает возможность прекращения матчей еврокубковых турниров, а также переноса Евро-2020 на следующий 2021 год.

Испания

Чемпионат Испании по футболу приостановлен на два тура из-за коронавируса. Это произошло после того, как у одного из игроков баскетбольного «Реала», который тренируется на одной базе с футбольным, было выявлено заболевание.

Карантин в «Реале» коснулся баскетбольной и футбольной команд. Тренировка футболистов была отменена. Футбольный «Реал» 13 марта должен был встретиться с «Эйбаром» в Ла Лиге, а 17 марта – с «Манчестер Сити» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ла Лига приняла решение приостановить чемпионат Испании из-за распространения коронавируса на два ближайших тура.

Италия

Накануне положительный тест на коронавирус сдал защитник «Ювентуса» Даниэль Ругани. Туринская команда помещена под карантин, как и «Интер», который на выходных играл против туринцев.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду уведомил клуб о том, что пока не вернётся в Италию из-за ситуации с коронавирусом. Сейчас футболист находится на Мадейре вместе с матерью, которая недавно перенесла инсульт.

Чемпионат Италии приостановлен до 3 апреля.

Англия

Футболисты, выступающие в чемпионате Англии, обеспокоены ситуацией с распространением коронавируса и могут призвать к приостановке соревнований. По словам заместителя генерального директора Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA) Бобби Барнса, игроки опасаются, что могут заразиться, если матчи Премьер-лиги продолжат проводить, пусть и без зрителей. Игроки из Премьер-лиги могут призвать к приостановке турниров.

Источник: Sky Sports, LaSexta, Marca

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