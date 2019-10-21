Криштиану Роналду: «Победа над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду накануне матча Лиги чемпионов с «Локомотивом» заявил, что победы команды для него важнее, чем выигрыш «Золотого мяча». Также португалец подчеркнул, что уже не придает значения тому, что преодолел отметку в 700 голов за профессиональную карьеру.

«Для меня не является самым важным, кто выиграет «Золотой мяч». Гораздо важнее коллективные достижения, — заявил Криштиану Роналду. – Нас ждет матч с «Локомотивом», если выиграем, то на 50% выйдем в плей-офф».

Кроме того, в ближайшее время будут названы 30 соискателей приза «Золотой мяч», а победитель будет объявлен в декабре.

34-летний нападающий считает, что не стоит обращать внимания на возраст в футболе. «Я чувствую себя зрелым игроком, но возраст — только цифра, я вам могу продемонстрировать это своей игрой, — сказал пятикратный обладатель «Золотого мяча». — Мои дети побуждают меня продолжать ходить на тренировки, играть в футбол и радовать болельщиков».

«Ювентус» сыграет с «Локомотивом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов 22 октября. После двух матчей у туринцев 4 очка. У «Локомотива» — 3 балла.

Источник: ТАСС

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