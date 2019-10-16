Криштиану Роналду заработал в 2019-м году на постах в Instagram около 50 млн

Нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду стал лидером по заработанным деньгам в Instagram за последние 12 месяцев. 34-летний игрок пополнил свой банковский счет благодаря рекламным постам на 48,6 млн долларов.

За последний год пятикратный обладатель «Золотого мяча» опубликовал 34 поста, заработав в среднем за одну публикацию 1,42 млн долларов. Ближайший преследователь Роналду — форвард «Барселоны» Лионель Месси за последние 12 месяцев опубликовал 36 рекламных постов, заработав 35,3 млн долларов. Бразилец Неймар получил 7,4 млн долларов (в среднем — 735 тысяч за пост), швед Златан Ибрагимович — 4,1 млн (203 тысячи), а англичанин Дэвид Бекхэм — 363 тысячи.

Напомним, что недавно Роналду оценил свое состояние в 500 млн долларов. «Правда ли, что мое состояние составляет около полумиллиарда долларов? Думаю, да. Я надеюсь на это. Хотя эта сумма немного преувеличена», — заявил спортсмен.

Кроме того, в июне 2019 года были названы самые высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes. Первую строчку занял нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси. Роналду оказался вторым с годовым доходом в $109 млн.

Источник: gazzetta.it

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею