Криштиану Роналду: «Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального»

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к болельщикам, призвав серьезно отнестись к проблеме коронавируса. По словам пятикратного обладателя «Золотого мяча», «мир переживает тяжелый период, и от всех нас сейчас требуется предельная осторожность и внимательность».

«Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как отец, сын, человек, озабоченный последним развитием событий, охвативших весь мир. Важно следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и властей в том, как справляться с текущей ситуацией», — написал Криштиану Роналду в своем инстаграме.

«Защита человеческой жизни должна быть превыше всего остального. Я мысленно со всеми, кто потерял близких людей, и я хочу морально поддержать тех, кто борется с вирусом, как мой партнер по команде Даниэле Ругани, а также всех медицинских работников, которые рискуют своими жизнями, спасая остальных», – отметил звездный футболист.

По данным ВОЗ на 13 марта, в мире зарегистрировано более 132 тысяч случаев заражения новым коронавирусом в 123 странах и зарубежных территориях. Число смертей превысило пять тысяч.

Источник: инстаграм Криштиану Роналду

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