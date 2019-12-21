Крыховяк на вершине Кука, Ари на пляже, Карпин в Чичен-Ице. Где и как отдыхают игроки и тренеры РПЛ

Футболисты и тренеры российских клубов проводят отпуск в экзотических странах. Они загорают на пляжах, путешествуют и поддерживают физическую форму. Еженедельник «Футбол» — о том, где можно было встретить Ари, Федора Смолова, Артема Дзюба и Валерия Карпина в декабре.

Нападающий «Краснодара» Ари с женой Натальей на пляже в Бразилии

Форвард «Локомотива» Федор Смолов в США на баскетболе в компании Дмитрий Торбинского

Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в Америке под пальмами на велосипеде

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба играет в теннис

Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк в Новой Зеландии посетил вершину Кука

Тренер «Ростова» Валерий Карпин с женой в Мексике, в святилище древних майя Чичен-ице

Форвард «Зенита» Сердар Азмун на родине в Иране

Полузащитники «Спартака» Наиль Умяров и Александр Ломовицкий на пляже

Наиль Умяров и Александр Ломовицкий играют красиво даже на пляже. Но их физрук точно не оценит 🏐

⠀#НашиПарни pic.twitter.com/i10C0yS1n6 — Сборная России (@TeamRussia) December 16, 2019

Источник: Инстаграм

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею