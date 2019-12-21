Крыховяк на вершине Кука, Ари на пляже, Карпин в Чичен-Ице. Где и как отдыхают игроки и тренеры РПЛ

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Валерий Карпин

Футболисты и тренеры российских клубов проводят отпуск в экзотических странах. Они загорают на пляжах, путешествуют и поддерживают физическую форму. Еженедельник «Футбол» — о том, где можно было встретить Ари, Федора Смолова, Артема Дзюба и Валерия Карпина в декабре.

Нападающий «Краснодара» Ари с женой Натальей на пляже в Бразилии

Форвард «Локомотива» Федор Смолов в США на баскетболе в компании Дмитрий Торбинского

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Floor seats for the Knicks🤘🏼

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Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров в Америке под пальмами на велосипеде

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🌞🌞🌞

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба играет в теннис

Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк в Новой Зеландии посетил вершину Кука

Тренер «Ростова» Валерий Карпин с женой в Мексике, в святилище древних майя Чичен-ице

Форвард «Зенита» Сердар Азмун на родине в Иране

Полузащитники «Спартака» Наиль Умяров и Александр Ломовицкий на пляже

Источник: Инстаграм

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