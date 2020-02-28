КХЛ. Определены все 8 пар первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги стал ЦСКА, завоевавший Кубок Континента. Армейцы являются главным фаворитом Кубка Гагарина, за который сразятся 16 лучших клубов КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата определена сетка игр плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Игры турнира начнутся 1 марта.

В Западной конференции в первом раунде сыграют: ЦСКА (Москва) – «Торпедо» (Нижний Новгород), СКА (Санкт-Петербург) – «Витязь» (Московская область), «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) – «Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Москва) – «Спартак» (Москва).

На Востоке сформировались следующие пары: «Ак Барс» (Казань) – «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) – «Металлург» (Магнитогорск), «Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» (Уфа), «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Сибирь» (Новосибирск).

Матчи первой и последней пары обеих конференций пройдут 2-го, 4-го, 6-го, 8-го, 10-го, 12-го и 14-го марта. Вторая и третья пары будут играть 1-го, 3-го, 5-го, 7-го, 9-го, 11-го и 13-го марта. Последние три матча из семи — необязательны, в каждой паре команда, выходящая во второй раунд, может быть определена и раньше.

Источник: КХЛ

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