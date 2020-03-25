КХЛ приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20

В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации COVID-19 в мире Континентальной хоккейной лигой принято решение об отмене оставшейся части сезона-2019/20. Совет Директоров КХЛ примет решение о распределении мест по итогам чемпионата, а также определит участников чемпионата-2020/21.

«Продолжение чемпионата в летний период крайне негативно отразилось бы на следующем сезоне. При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону-2020/21», — сообщает на официальном сайте КХЛ.

Алексей Морозов, президент Континентальной хоккейной лиги:

— Мы вынуждены досрочно завершить сезон. Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей. Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определённость для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры.

Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным.

Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф. Но сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее.

Источник: Официальный сайт КХЛ

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